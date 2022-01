Il “Noi” vince a Ponticelli e a Napoli grazie alle associazioni e alle forze dell’ordine

Furti ad associazioni di Volontariato, da Ponticelli al centro della città di Napoli e vicinanza delle Forze dell’Ordine.

È veramente intollerabile la sequela di furti tentati o riusciti ai danni di associazioni di volontariato nell’area di Ponticelli, da “Terra di confine” a “ReMida”, ma anche quello che è capitato a Piazza Mercato a “Gioventù cattolica” ed “Asso.Gio.Ca”, come denunciato da Gianfranco Wurzburger.

Ma la “buona notizia” la da proprio Il Mattino, con giusto risalto in prima di cronaca di sabato 15, dando conto degli interventi operati da Polizia e Carabinieri.

Altissima vigilanza dissuasiva e vicinanza agli operatori sociali della zona.

Proprio qualche giorno fa, intanto, il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, accettando l’invito mio, come presidente di “AsCenDeR – Centro di Documentazione e Ricerca” e presidente onorario della “Fondazione Giancarlo Siani Onlus”, e di Cesare Moreno, presidente di “Maestri di strada” si era recato in visita al “Centro Colonna”, in via Curzio Malaparte 42, di Ponticelli, intitolato ad una vittima innocente di criminalità, Ciro Colonna, ucciso, a 19 anni, per errore in una faida di camorra, il 7 giugno del 2016.

In quel luogo si svolgono già da tempo tantissime attività rivolte ai ragazzi ed alle donne del quartiere, grazie a tante associazioni, a partire proprio da “Maestri di strada” a “Terra di Confine”, con Pasquale Leone. Un grande plesso di una scuola ormai abbandonata, concessa in fitto dal Comune di Napoli a Maestri di strada, che, grazie ai fondi raccolti a livello privato e con progetti pubblici, ha investito in una imponente ristrutturazione, che accoglierà le attività di 12 associazioni.

Gli ospiti della mattinata, tra cui il Presidente della 6^ Municipalità, Sandro Fucito, il referente regionale di Libera, Mariano Di Palma ed alcuni degli operatori delle realtà presenti, da Bruno, a Rosa, a Lina, a Luisa, ad Assunta , di “ReMida”, ed alla Sig.ra Britte, di origine bolzanina, ma con cuore napoletano, hanno guidato, con me e Cesare, il Questore, accompagnato da Fabrizio Cocchiara e dal Dirigente Di Vittorio, del locale Commissariato di Polizia di Stato con i suoi uomini, in una visita nei tantissimi locali, molti ancora in via di ristrutturazione.

Dagli spazi dedicati al recupero educativo, alla formazione professionale, alla biblioteca, alla “ciclofficina”, al laboratorio artistico, alla palestra, al piccolo emiciclo, allo spazio delle prove teatrali, al luogo dedicato agli incontri di carattere psicologico, al laboratorio musicale, a quello radio-televisivo, con “Radio Siani”, alla Cucina, in allestimento, con la consulenza del “Nuovo Consorzio Organizzato”, finanziata con un progetto del Comune di Napoli per “I Quartieri dell’Innovazione” con fondi del Pon Metro 2014 – 2020, dal nome “CuciNa-Poli Est” , a cui sarà garantita continuità e sostenibilità nel tempo, affidandola ad una cooperativa di donne del quartiere.

Già tanti i ragazzi oggi impegnati, grazie a protocolli ed intese avviate con le scuole, come l’Alberghiero Cavalcanti, in modo da non “registrare” soltanto i probabili dispersi…ma da offrire opportunità e prospettive di formazione e di futuro.

È stato bello, quasi visionando un trailer un po’ fantasioso, intravedere l’architettura completa di un grande progetto sociale per il quartiere di Ponticelli e non solo, ispirato anche a quel “Noi”, sempre richiamato da don Ciotti e da don Mimmo Battaglia.

Sarà pure una fatica di “Sisifo”, ma non sarà vana !

Il Questore colto, gentile, determinato, apprezza l’impegno delle forze sane nel territorio ed assicura il suo sostegno.

E ce ne sarà bisogno in termini culturali, ma anche per ragioni di tutela e di sicurezza, unitamente alle altre Forze dell’Ordine e a tutte le istituzioni.

Tra l’altro Polizia e Carabinieri, con le loro volanti, hanno già intercettato ed arrestato, una volta ciascuno, chi aveva tentato di rubare all’interno della struttura nientedimeno che mascherine FFP2 da destinare al commercio illegale, refurtiva poi riconsegnata ai legittimi proprietari.

Ed è bene che si sappia. Ringraziano le Associazioni, ma anche tutto un Quartiere, ricco di storia e di futuro.

* Presidente di AsCenDeR – Centro di Documentazione e Ricerca e presidente onorario della Fondazione Giancarlo Siani Onlus

*****