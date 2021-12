Spongano (LE) 20/12: “Una promessa”, il corto degli studenti per un Puglia libera dalle mafie

Proiezione il 21 dicembre alle 20 al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (Le)

“Una promessa”- il corto realizzato dagli studenti salentini per un Puglia libera dalle mafie

Fase finale di Progetto Farfalla, il teatro dell’antimafia sociale di Ultimi Fuochi

Il teatro come cura salvifica e seme puro da donare alle nuove generazioni per farne bellezza e cultura della legalità.

La socialità, pur messa a dura prova dal Covid-19, che diventa famiglia e carovana dell’antimafia sociale.

C’è tutto questo e molto di più in Effetto Farfalla, progetto di Ultimi Fuochi Festival vincitore dell’Avviso Pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” promosso dalla Regione Puglia – Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale .

Ora il progetto è diventato un mini corto realizzato proprio dai ragazzi coinvolti. Dopo una prima fase introduttiva su linguaggi e strumenti del cinema, è stata formata una giovanissima troupe, molto affiatata, che ha girato un cortometraggio a Spongano (LE). Gli autori e gli artefici del lavoro, dal soggetto alla sceneggiatura alla produzione, sono proprio i ragazzi che guidati da due professionisti del settore come Ignazio Oliva (attore e regista di film e serie tv) e Davide Micocci (anima della casa di produzione Ientu Film) hanno ricoperto i vari ruoli del set.

Martedì 21 dicembre alle ore 20 il cortometraggio, dal titolo “Una promessa”, sarà proiettato al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, dove Ultimi Fuochi Teatro porta avanti quotidianamente un’azione di animazione culturale. Saranno presenti Ignazio Oliva, Davide Micocci, i ragazzi protagonisti del corto e Alessandra Crocco e Alessandro Miele, ideatori e coordinatori di Effetto Farfalla.

Per l’ideazione del corto, il gruppo ha riflettuto sui temi della legalità che sono al centro del progetto “Effetto Farfalla” vincitore dell’Avviso Pubblico “Bellezza e legalità”.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid e sarà aperto ai possessori di greenpass. È obbligatoria la prenotazione contattando il numero 388 1271999.

Effetto Farfalla – laboratori in piccoli Comuni per grandi cambiamenti è un progetto di Ultimi Fuochi Teatro vincitore dell’Avviso Pubblico Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle Mafie promosso dalla Regione Puglia – Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le

Migrazioni, Antimafia Sociale. Asse prioritario IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” – Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali” del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020; ideazione e coordinamento Alessandra Crocco e Alessandro Miele; amministrazione Mauro Fierro; segreteria organizzativa Martina Resta. Partner: Comune di Ortelle, Comune di Poggiardo, Comune di Spongano, Istituto Comprensivo di Poggiardo, Istituto Comprensivo di Minervino, Istituto Comprensivo di Andrano, Consorzio per la realizzazione del sistema di Welfare – Ambito di Poggiardo.

Ultimi Fuochi Teatro, pagina FB

*****