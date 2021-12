Potenza 20/12, “Si tratta di Mafie. Gli esseri umani come business”

Viaggi interminabili in pulmini di fortuna, riti di sangue per vincolarsi a chi presta il denaro per partire, alloggi provvisori simili a luoghi di tortura, e poi quelle traversate nel Mediterraneo con quattro tavole che chiamarle barche è un’esagerazione ed infine il paradiso agognato che si trasforma nell’inferno della strada dove in ogni angolo d’Italia uomini e donne che arrivano dall’altra parte del mondo costituiscono la redditizia fonte di reddito di criminali senza scrupoli.

Queste sono le tracce della mafia che incontriamo da anni nei racconti delle donne e degli uomini che accogliamo nelle nostre case: esseri umani come un vero e proprio business per le organizzazioni criminali internazionali, per la mafia nigeriana e quelle di casa nostra. Tracce di un enorme affare che attraversa anche la Basilicata e che è il motore gigantesco che si muove dietro il complesso fenomeno dei migranti.

Ci sembra importante parlarne ed è per questo motivo che Lunedi 20 dicembre con inizio alle 18.00 nella Sala Convegni del Cestrim in Via Sinni a Potenza abbiamo organizzato un convegno dal titolo “Si tratta di Mafie. Gli esseri umani come business”.

Nel corso dell’evento, alla presenza del Procuratore della Repubblica e membro del gruppo internazionale antitratta “G.R.E.T.A.”, sarà firmato un protocollo di Intesa tra la Procura della Repubblica di Potenza, il Ce.St.Ri.M. Onlus e la cooperativa sociale Adan.

Clicca qui per la locandina