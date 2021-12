Giornata internazionale dei diritti umani, le iniziative del Centro Papisca e dell’Università di Padova

In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, il 10 dicembre, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova organizzano una serie di eventi dedicati ai diritti umani, nel 40° anniversario del Centro Diritti Umani:

Giovedì 9 Dicembre, ore 20.45, Teatro Ruzante

In cammino per la pace

Alla vigilia della Giornata Internazionale dei diritti umani, nel 40° anniversario del Centro Diritti Umani dell’Università di Padova e a 60 anni dalla prima Marcia Perugia-Assisi, verrà proiettato il filmato “La storia della PerugiAssisi” a cui seguiranno vari interventi.

Programma e informazioni

**

Venerdì 10 Dicembre, ore 9.30 – 12.30 | 14.30 – 17.00, Aula Nievo, Palazzo Bo, Università di Padova

Diritti umani al centro

Con questo evento prendono avvio, con una serie di dialoghi sui diritti umani, le iniziative per ricordare il 40° anniversario del Centro Diritti Umani dell’Università di Padova fondato dal Professor Antonio Papisca nel 1982. Sarà possibile seguire l’evento sia in presenza (previa prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili), sia sulla piattaforma zoom. E’ prevista anche la diretta streaming sul canale youtube del Centro.

Programma e informazioni

**

Venerdì 10 Dicembre, ore 20.30, Chiesa di Santa Maria dei Servi

Musiche per una professione di pace

Concerto offerto in occasione del 40° anniversario di fondazione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università degli Studi di Padova e della Giornata internazionale dei diritti umani. Di Wolfango Dalla Vecchia su testi di Anonimus Patavinus composta nel settembre del 1986 in occasione dell’Anno Internazionale della Pace.

Programma e informazioni

**

Lunedì 13 dicembre, ore 20.30, Sala Paladin, Palazzo Moroni

A cosa serve il Garante dei detenuti?

Il Comune di Padova in collaborazione con il Centro Diritti Umani promuove un evento per comprendere il ruolo del garante dei detenuti. L’evento analizza l’operato di questa figura in Italia negli ultimi vent’anni e in particolare il suo percorso nel Comune di Padova.

Programma e informazioni

**

Martedì 14 Dicembre, ore 18.00, online

I diritti umani delle donne quale paradigma politico e operativo dei centri antiviolenza

Il Centro Veneto Progetti Donna, in partenariato con il Centro Diritti Umani, Rel.Azioni Positive scs e Lancelibere organizza un webinar che intende considerare la prospettiva operativa e politica del lavoro dei centri antiviolenza e la rilevanza del discorso dei diritti umani rispetto alla costruzione dei percorsi di liberazione delle donne dalla violenza nel quadro della governance attuale.

Evento realizzato nell’ambito del progetto “Centro antiviolenza in 3D: Donne Difensore dei Diritti umani delle donne”

Programma e informazioni

**

Martedì 14 dicembre, ore 20.30, Sala Paladin, Palazzo Moroni

Padova in Difesa di: un territorio ospitale per chi difende diritti umani

Evento organizzato dal Comune di Padova, dalla rete In Difesa Di e dal Centro diritti Umani per discutere del progetto di ricollocamento di una difensora e un difensore dei diritti umani provenienti dal Corno d’Africa presso il nodo padovano.

Programma e informazioni