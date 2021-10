Renegades. Born in the USA è il dialogo sincero e coinvolgente tra il presidente Barack Obama e la leggenda del rock Bruce Springsteen.

Ricco di illustrazioni a colori, Renegades accoglie fotografie rare ed esclusive dalle raccolte private degli autori e materiali d’archivio inediti, e offre un coinvolgente ritratto di due outsider – un bianco e un nero – alla ricerca di un legame tra il loro bisogno di senso, di verità, di comunità, con la più profonda storia dell’America.

Il libro contiene:

• Introduzioni inedite del presidente Obama e di Bruce Springsteen;

• Nuovo materiale esclusivo dalle sessioni di registrazioni del podcast Renegades;

• I discorsi annotati a mano di Barack Obama;

• I testi manoscritti delle canzoni di Bruce Springsteen;

• Foto rare ed esclusive dagli archivi privati degli autori.

In uno studio di registrazione colmo di chitarre o a bordo di una Corvette, Barack Obama e Bruce Springsteen discutono di paternità e matrimonio, di razza e virilità; del fascino di avere una strada davanti ancora da esplorare ma anche del desiderio di far ritorno a casa; degli eroi del presente e del passato a cui si ispirano; e di musica, tanta musica. Nel corso del viaggio, svelano la passione nel ripercorrere la storia più grande e più vera dell’America attraverso le loro vite, e immaginano come quel paese e tutto il mondo, oggi così divisi, possono ritrovare al più presto la strada verso una nuova unione.

A partire da un podcast di successo, due vecchi amici si rivelano in una conversazione intima con racconti esclusivi e riflessioni sulla vita, la musica, l’infinito amore per un’America ricca di opportunità e contraddizioni. Un libro con oltre 350 foto, contenuti esclusivi e materiali d’archivio inediti.

Barack Obama, Bruce Springsteen

Renegades. Born in the USA

Garzanti, 2021

Pagg. 320 ill., € 30,00