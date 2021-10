Milano 25/10, presentazione del libro “Le mani in pasta”

Nuova presentazione pubblica de “Le mani in pasta. Le mafie restituiscono il maltolto”, il libro scritto da Carlo Barbieri sull’esperienza della Placido Rizzotto e delle cooperative di Libera Terra che coltivano i terreni confiscati alle mafie, edito da Jaca Book con Editrice Consumatori.

Il volume, ripubblicato in forma arricchita e ampliata a quindici anni dalla sua prima uscita, sarà al centro dell’incontro in programma lunedì 25 ottobre alle ore 18.00 presso il Teatro Elfo Puccini di Milano (Corso Buenos Aires 33).

All’appuntamento parteciperanno l’autore Carlo Barbieri, Daniele Biacchessi, giornalista e curatore della collana Contastorie di Jaca Book, Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia, Christian Fossi, Cooperare con Libera Terra, Marco Pedroni, presidente di Ancc-Coop e di Coop Italia che ha firmato la prefazione al volume.

Il 2021 è stato scelto non a caso per la riedizione de “Le mani in pasta”. Quest’anno infatti ricorrono i 25 anni della legge 109/96 sul riutilizzo dei beni sottratti alle mafie e i 20 gli anni di vita del progetto Libera Terra, nato con la fondazione – a San Giuseppe Jato, nel Palermitano – della cooperativa Placido Rizzotto, mentre l’agenzia Cooperare con Libera Terra ha tagliato il traguardo dei 15 anni. Il libro di Barbieri narra una storia di coraggio e di legalità che parte dalla terra e dai suoi prodotti e spiega come un’economia solidale sia una strada percorribile, come dimostrano le tante cooperative, con fatturati in crescita e prodotti distribuiti in tutt’Italia, che si sono formate in questi vent’anni

Dal libro è in via di realizzazione anche un film, “Le mani in pasta”, di cui Daniele Biacchessi sarà il regista, per la cui realizzazione è in corso una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding Produzionidalbasso.com al link: https://www.produzionidalbasso.com/project/l

