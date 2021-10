Stato, esercito, partiti di estrema destra, paramilitari, servizi segreti. Sono gli attori della guerra decennale in Colombia contro un solo nemico inerme: il popolo.

Flavia Famà cerca di ricostruire le origini di un conflitto storico – fatto di uccisioni, sparizioni, deportazioni, violazioni continue dei diritti umani – e i tentativi di realizzare una tregua mai realmente raggiunta e forse nemmeno realmente voluta, almeno da alcune delle parti in guerra.

Perché dietro tutto c’è il denaro, molto denaro – quello dei proprietari terrieri che non intendono redistribuire fra i contadini le terre incolte e quello dei narcotrafficanti o delle multinazionali –, oltre che un groviglio spaventoso di rapporti fra la politica e i grandi criminali, interessati a mantenere quello che l’autrice definisce «un eterno stato di caos».

Otto milioni i contadini desplazados, cacciati dalle loro terre per mano di militari e paramilitari; decine di migliaia i desaparecidos, fra oppositori, sindacalisti e difensori dei diritti umani; migliaia i falsos positivos, vittime innocenti, rapite, torturate, uccise e travestite in modo da presentarle come esponenti della guerriglia.

Sono numeri impressionanti, ma sono soprattutto persone in attesa di giustizia. Le cui vicende – come afferma Nando Dalla Chiesa nella prefazione – sono osservate con «occhi e sensibilità speciali», quelli appunto dell’autrice, impegnata con Libera e abituata «da tempo in Italia – scrive ancora Dalla Chiesa – a confrontarsi con i temi della violenza, della memoria, del doppio potere».

Flavia Famà

I morti non parlano

La guerra infinita in Colombia

Villaggio Maori Edizioni, 2021

Pagg. 284, € 16,00

Roma, giovedì 21 Ottobre, ore 17.30

Casa Internazionale delle Donne

Sala Tosi, Palazzo del Buon Pastore

Via della Lungara 19

Presentazione del libro “I morti non parlano”

Flavia Famà – autrice del libro

Juan Camilo Zuluaga – Nodo Italia CEV (Comisión de la Verdad)

Giulia Poscetti – Settore Internazionale di Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie

Evento a numero chiuso, per partecipare prenotare scrivendo a: international@libera.it

Per accedere all’evento è richiesto Green Pass.

