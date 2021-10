Perugia 9 ottobre 2021: “Cura e accuratezza nell’informazione”

In questa fase in cui gli attacchi alla libertà di espressione, alla stessa professione giornalistica e al diritto di cronaca, che è un diritto dei cittadini prima che un dovere dei cronisti, Articolo21 non si accontenta di giocare in difesa.

Il ruolo stesso dei giornalisti (essenziale per garantire una piena democrazia, ce lo ricorda in continuazione il Presidente Mattarella) si salva puntando all’eccellenza dell’informazione prodotta, al contrasto delle parole di odio ma anche delle fake news spesso legate anche ai ritmi insostenibili e al precariato portato alle estreme conseguenze.

Per questo sabato 9 ottobre alle 14 saremo a Perugia, nella Sala dei Notari a Palazzo dei Priori, con il nostro evento organizzato con Sacro convento di Assisi, Fnsi, Odg Umbria e Tavola della pace per riflettere insieme sulle varie forme in cui declinare la Carta di Assisi, ma anche confrontarci in vista della Marcia PerugiAssisi e delle campagne che sono parte della nostra storia.

Il nostro incontro, in presenza e online, che è parte dell’assemblea generale per i sessant’anni dalla prima Marcia Perugia-Assisi, offrirà agli iscritti all’Ordine dei giornalisti i crediti formativi di deontologia.

Alle 17.00 ci sposteremo nella Sala del Consiglio comunale per l’assemblea nazionale di Articolo21.

*****

Sabato 9 ottobre 2021 – ore 14.00

“Cura e accuratezza nell’informazione”

Evento organizzato da Articolo 21 con Sacro Convento di Assisi, Fnsi, Odg Umbria e Tavola della pace.

In presenza a Perugia, Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre e su Zoom https://bit.ly/3a5mqKN

La cura della parola nei media come strumento per abbattere i muri tra popoli e culture e contrastare i discorsi di odio. Cercheremo di capire insieme come declinare la Carta di Assisi.

Saluti di Roberto Conticelli, Presidente Odg Umbria – Noemi Campanella, vicesegretaria Assostampa Umbra – Paolo Borrometi, presidente Articolo 21 – Padre Enzo Fortunato, Direttore Rivista San Francesco – Raffaele Lorusso, Segretario generale FNSI – Vittorio Di Trapani, Segretario UsigRai – Flavio Lotti, Coordinatore Marcia PerugiAssisi

Introduzione: Roberto Natale, coordinatore Comitato scientifico Articolo21

Relazione: Laura Nota, Professoressa ordinaria Università di Padova: “La passione per la verità: come informare promuovendo una società inclusiva”

Contributi di: Padre Antonio Spadaro, Direttore di Civiltà cattolica, Rav Joseph Levi, Vicepresidente Scuola per il dialogo interreligioso di Firenze, Imam Izzeddin Elzir, Presidente Scuola per il dialogo interreligioso e interculturale di Firenze, Gabriela Lio, Presidente Federazione donne evangeliche in Italia, Roberto Reale, scrittore e docente Università di Padova, Marino Sinibaldi, Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Paola Barretta, Osservatorio di Pavia, Marco Mascia, Direttore Centro diritti umani Unipd, Sofia Lissandron, laureata con video su Kuciak, Renato Parascandolo, coordinatore Concorso “Rileggiamo l’articolo 34 della Costituzione”, Carlo Verdelli, editorialista del Corriere della sera, Paolo Berizzi, inviato La Repubblica, Valerio Cataldi, Presidente Associazione Carta di Roma, Luca Perrino, LeAli delle notizie: ricordo di Cristina Visintini, Vincenzo Vita, presidente comitato garanti Articolo21 e presidente AAMOD, Dawood Yousefi, attore e mediatore culturale, Lucia Goracci, Corrispondente Rai, Nico Piro, inviato di esteri Rai, Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice, Famiglia Rocchelli, Famiglia Paciolla, Paolo Siani, parlamentare e fratello di Giancarlo Siani

Conclusioni di: Giuseppe Giulietti, Presidente Fnsi

Coordina i lavori: Elisa Marincola, portavoce nazionale Articolo21

Hanno confermato la presenza: Carlo Bartoli, presidente Odg Toscana, Rocco Cerone, Segretario Assostampa Trentino-Alto Adige, Michele Cervo, portavoce Articolo21 Calabria, Elisabetta Cosci, portavoce Articolo21 Toscana, Riccardo Cristiano, Ufficio di presidenza Articolo21, Asmae Dachan, giornalista e scrittrice, Guido D’Ubaldo, segretario uscente Cnog, Danilo De Biasio, portavoce Articolo21 Lombardia e direttore Festival Diritti Umani di Milano, Graziella Di Mambro, Ufficio di presidenza di Articolo21, Pierluigi Di Piazza, presidente Articolo21 FVG e Direttore Centro Ernesto Balducci, Gian Mario Gillio, portavoce Articolo21 Piemonte, Mariangela Gritta Grainer, presidente Articolo21 Veneto, Fabiana Martini, portavoce Articolo21 Friuli Venezia Giulia, Antonella Napoli, Ufficio di presidenza Articolo21, Fabiana Pacella, portavoce Articolo21 Puglia, Roberto Pacilio, portavoce Articolo21 Umbria, Cristina Perozzi, avvocata e portavoce Articolo21 Marche, Roberto Rinaldi, portavoce Articolo21 Trentino-Alto Adige, Nello Scavo, inviato di Avvenire, Massimo Mastrolonardo, SUGC, Claudio Silvestri, Segretario SUGC, Paola Spadari, presidente Odg Lazio, Giulio Vasaturo, avvocato esperto in diritto dell’informazione, Ekaterina Ziuziuk, Presidente Articolo21 Trentino Alto Adige e portavoce Associazione Bielorussi in Italia.

Info: Articolo 21