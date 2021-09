“Se la retta via è smarrita, uniamoci per riveder le stelle”, il convegno del Centro Balducci

Convegno del Centro Balducci

Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021

Centro Balducci, sala Petris – Zugliano (UD)

“Se la retta via è smarrita, uniamoci per riveder le stelle”: da Dante all’attualità per ripensare il mondo moderno. Questo è il titolo completo del Convegno che si terrà presso il Centro Balducci.

Le tematiche proposte quest’anno sono: il tema dell’esilio, lo ius culturae e il tema dell’economia civile.

Giovedì 30 settembre ore 20.30

SE LA RETTA VIA È SMARRITA

Serata introduttiva del convegno

Introduce e coordina: Pierluigi Di Piazza, presidente e fondatore del Centro E. Balducci

Interventi

– Amerigo Cherici, Associazione dei Toscani FVG

– Antonio Caschetto, Movimento Laudato Sì (in diretta streaming)

– Silvia Buzzone, Associazione “Mamme per la pelle” – Palermo

– Carlo Andorlini, Ufficio nazionale Economia civile di Legambiente

Per partecipare è necessario il greenpass e la prenotazione a questo LINK

Venerdì 1 ottobre 2021 Ore 17.00

LIBERI DI SCEGLIERE

Il titolo completo del dibattito è “Liberi di scegliere”: un viaggio verso la vita.

Le mafie hanno confiscato la vita di tante persone ma oggi cresce un fermento silenzioso da raccontare perché molte donne e madri vogliono cambiare campo e ridare ossigeno alla loro voglia di libertà, di vita, di dignità. Si ribellano all’obbedienza ai clan per amore dei propri figli, a cui vogliono garantire un futuro libero. Sono sempre più le donne che si rifiutano di ritenere quella mafiosa l’unica organizzazione sociale possibile. Donne che hanno deciso di infrangere codici antichi fondati sulla violenza, sulla minaccia e il rispetto timoroso di un ruolo subordinato. Con queste donne, con i loro bambini, con questi ragazzi, Libera lavora da tanto tempo.

Introduce e coordina: Francesco Cautero, Libera FVG

Interviene: Enza Rando, avvocato responsabile dell’ufficio legale di “Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” , associazione della quale è anche vicepresidente

È richiesto il greenpass e la prenotazione a questo LINK

Venerdì 1 ottobre 2021 Ore 20.30

COME GLI SCAMBI DEL TRENO

Lo spettacolo teatrale di Elisabetta Salvatori “Come gli scambi del treno – La vita di Madeleine Delbrêl” è la storia di una donna del secolo scorso che sembra appartenere al secolo prossimo.

È richiesto il greenpass e la prenotazione a questo LINK

Sabato 2 ottobre Ore 8.30

LABORATORIO

Per gli studenti delle scuole secondarie di I grado

Introduce e coordina: Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani

Sabato 2 ottobre Ore 17.00

LA LOGICA DEL BENE COMUNE NEL TEMPO DELL’ECONOMIA DI FRANCESCO

Dibattito

“Le scuole debbono servire a far teste per la repubblica non grammatici, né disputanti per i caffè: a far uomini pieni del senso di vera e soda pietà, di giustizia, di onestà, di amicizia, per istruire e reggere l’ignorante moltitudine; e ogni arte, dove non è sollevata e governata dalla scienza delle cose e dei costumi, fa uomini rissosi, accaniti, invidiosi e con ciò malvagi.” (Antonio Genovesi, La logica per i giovinetti, 1769)”.

Introduce e coordina: Paola Fontanini, docente di Italiano e Latino al Liceo Paschini di Tolmezzo, socia di Banca Etica e componente del Gruppo di Iniziativa Territoriale di Udine

Interventi:

Riccardo Milano, Socio fondatore di S.E.C. – Scuola di Economia Civile e membro del Comitato Etico e docente ai suoi corsi

Alessandro Volpi: Docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio e sindacale e di Storia sociale presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Universit?? di Pisa;

Alex Cittadella: Dottore di ricerca in storia, all’insegnamento delle materie letterarie presso l’istituto superiore “Il Tagliamento” di Spilimbergo affianca la ricerca d’archivio e la divulgazione scientifica. È uno dei soci de “La Contrada dell’Oca S.r.l.”-PN, società agricola biologica destinata alla produzione e la vendita di prodotti, tramite circuiti di prossimità.

È richiesto il greenpass e la prenotazione a questo LINK

Sabato 2 ottobre Ore 20.30

THROUGH OUR EYES

Documentario di Samir Mehanovi

Introduce e coordina: Giuliana Carbi Jesurun, Comitato Trieste Contemporanea e Gabriella Cardazzo, studiosa, curatrice d’arte contemporanea, regista, documentarista e videomaker veneziana

Proiezione del documentario “Through Our Eyes”. Interviene Samir Mehanovi in collegamento streaming da Edimburgo, regista del documentario.

È richiesto il greenpass e la prenotazione a questo LINK

Domenica 3 ottobre Ore 10.00

INFORMAZIONE E PREGIUDIZI

Dibattito

Introduce e coordina: Pierluigi di Piazza

Interventi:

Fabiana Martini, Giornalista e portavoce di Articolo 21 del Friuli Venezia Giulia

Anna Piuzzi, Giornalista, redattrice del settimanale diocesano di Udine «La Vita Cattolica»

Giacomo Trevisan, formatore e consulente nel campo della Media Education e della comunicazione multimediale applicata ai progetti sociali. E’ coordinatore regionale F.V.G. dell’associazione MEC.

E’ richiesto il greenpass e la prenotazione a questo LINK

Domenica 3 ottobre ore 15.00

LA STRATEGIA DEI CORRIDOI UMANITARI: TESTIMONIANZE DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

Dibattito

Introduce e coordina: Gianfranco Schiavone, studioso delle migrazioni internazionali, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati

Interventi:

Dott. Valeria Guterrez, responsabile per il nord Italia del progetto dei corridoi umanitari (in diretta streaming) e altri esponenti della Comunità di S. Egidio

E’ richiesto il greenpass e la prenotazione a questo LINK

Info: Centro di Accoglienza e Promozione Culturale Ernesto Balducci