Torna la rassegna “Raccontiamoci le mafie” a Gazoldo degli Ippoliti (MN) e in streaming

Torna dal 26 settembre al 3 ottobre 2021 la nuova edizione di “Raccontiamoci le mafie”, la rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno civile ideata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mn) e realizzata in collaborazione con Avviso Pubblico.

Sarà una settimana di eventi culturali gratuiti, aperti alla cittadinanza, alle scuole, agli amministratori locali, agli imprenditori, alle associazioni e ai sindacati, per rilanciare l’impegno di ciascuno e di tutti per la legalità.

Il focus di questa VII edizione della rassegna sarà “25 anni di mafie e antimafia” considerato che quest’anno si celebrano i 25 anni di impegno di Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni contro le mafie e la corruzione.

“L’obiettivo – afferma Nicola Leoni, Sindaco di Gazoldo degli Ippoliti e Vice Presidente di Avviso Pubblico – è proporre una serie di riflessioni che, partendo dal recente passato, aiutino tutti noi ad affrontare al meglio il futuro che ci attende agendo con responsabilità e competenza per liberare al più presto il nostro Paese da mafie, corruzione e illegalità.”

Ad animare gli eventi interverranno numerosi ospiti tra i quali hanno già confermato la loro presenza: Gianfranco Donadio, Procuratore di Lagonegro, l’Avv. Paolo Giacomazzo, Consigliere Autorità Nazionale AntiCorruzione, l’On. Paolo Lattanzio, relatore della Relazione della commissione parlamentare antimafia su mafie e Covid, gli esperti Alberto Vannucci, professore di Scienza Politica presso l’Università di Pisa e Direttore del master in “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione”, John Dickie, docente universitario e giornalista, Anna Sergi, docente dell’Università dell’Essex, Marcello Ravveduto, docente dell’Università di Salerno, Antonio Parbonetti, docente dell’Università degli Studi di Padova, Emiliano Morreale, docente della Sapienza Università di Roma, Rocco Sciarrone, docente dell’Università degli Studi di Torino, Prof. Nando dalla Chiesa, Direttore dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano, Riccardo Guido, scrittore, già consulente della Commissione parlamentare antimafia e i giornalisti Paolo Biondani de L’Espresso, Ferruccio Pinotti del Corriere della Sera, Giovanni Tizian del Domani, Antonio Maria Mira di Avvenire, Danilo Chirico, autore di “Storia dell’antindrangheta”, Giuseppe Giulietti, Presidente FNSI.

Per partecipare in presenza agli eventi sarà necessaria la prenotazione e l’accesso, come da normativa AntiCovid, sarà consentito solo a chi è in possesso del Green Pass.

Gli incontri della rassegna potranno anche essere seguiti in diretta streaming su www.raccontiamocilemafie.it e su www.avvisopubblico.it, sui loro canali social, con possibilità di rivederli online sul canale Youtube di Raccontiamoci le mafie e di Avviso Pubblico.

Per ulteriori informazioni scrivici a info@raccontiamocilemafie.it o a stampa@avvisopubblico.it