Non Staremo Zitti e Buoni – Tor Bella Monaca Siamo Noi

Associazioni, sindacati, studenti, movimenti convocano un presidio il 24 Giugno ore 18.30 a Via Francesco Londonio

Da mesi Tor Bella Monaca assiste all’aumento di episodi di violenza, con aggressioni e sparatorie, che giorno dopo giorno rendono sempre più difficile la quotidianità di chi abita il quartiere.

Una violenza sistematica, talvolta invisibile e troppo spesso ignorata, ma che è lo strumento di potere delle organizzazioni criminali che gestiscono lo spaccio di stupefacenti.

L’ultimo episodio, l’aggressione alla presidente dell’associazione TorPiùBella, è l’ennesimo atto che vuole isolare e intimidire chi prova a fare la propria parte, costruendo solidarietà e diritti per le persone. Un lavoro essenziale – quello delle tante associazioni e realtà del quartiere – per costruire percorsi di cambiamento e di riscatto, in un territorio oggi ancora più impoverito dalla pandemia e dalla mancanza di interventi sociali.

Come realtà associative, sindacali, culturali, come donne e uomini abitanti a Tor Bella Monaca, non possiamo rimanere immobili di fronte a quanto sta accadendo nelle strade, nelle piazze e nelle torri della nostra città. Rivendichiamo il diritto a un’esistenza libera dall’oppressione delle mafie, un presente in cui la casa, la scuola e il lavoro siano diritti tangibili, un futuro diverso per i bambini, le bambine e tutti e tutte le giovani di Tor Bella Monaca

Per questi motivi, convochiamo ed invitiamo a partecipare al presidio che si terrà il 24 Giugno a partire dalle 18.30 a Via Francesco Londonio, all’angolo con via dell’Archeologia

Tor Bella Monaca non è di chi sta imponendo violenza e paura.

Tor Bella Monaca siamo noi.

____

Lista adesioni

TorPiùBella

Libera Roma

Nonna Roma

Cgil di Roma e del Lazio

Spi Cgil Lega VI Municipio

Associazione 21 luglio

Bella Vera

Booklet LeTorri

Eutopia

Iskra Coop. Sociale Onlus

Sant’Egidio – Tor Bella Monaca

ANPI Provinciale di Roma

Arci Lazio

ACLI di Roma aps

ANED – Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi nazisti

A.N.E.I – Associazione Nazionale Ex Internati

ANPC – Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane

Forum terzo settore di Roma

Link Roma

OfficineCiviche

Rete dei Numeri Pari

Rete degli Studenti Medi Roma

Unione degli Studenti Roma

Uil Roma e del Lazio