MicroMega, 1986_2021: trentacinque anni di scrittura e impegno

Per festeggiare i primi 35 anni di MicroMega un numero solo non bastava.

Per questo, dal 13 maggio, la rivista diretta da Paolo Flores d’Arcais, è in edicola e libreria con due volumi inseparabili, al prezzo speciale di 24 euro anziché 30.

Il primo volume raccoglie (oltre a quella del direttore) le testimonianze di più di 50 personalità del mondo della cultura, del giornalismo, della politica, che raccontano come e perché hanno incrociato MicroMega e cosa questo incontro ha rappresentato. Testimonianze che, intrecciando vicende pubbliche e ricordi personali, tratteggiano un pezzo di storia del Paese.

Si va da Romano Prodi, che spiega il ruolo giocato da MicroMega nella nascita dell’Ulivo, a Nicola Piovani, che illustra accordi e disaccordi con la rivista; da Daniele Luttazzi, che sottolinea il grande valore politico e culturale di MicroMega nella lunga stagione, tuttora in corso, dell’antiberlusconismo e dell’esplosione/implosione del Movimento grillino, a Beatrice Borromeo, che racconta come arrivò a scrivere il primo articolo della sua vita proprio su queste pagine; da Nicola Lagioia, che ripercorre il suo rapporto con la rivista fin dal primo incontro, alla Feltrinelli di Bari di via Dante, ai tempi dell’Università, a Guido Tonelli, che di MicroMega sottolinea in primo luogo (ma non solo) il grande impegno in favore della scienza, per arrivare a Maurizio de Giovanni, che racconta la propria “iniziazione” a MicroMega, avvenuta grazie a don Gennaro, l’edicolante del quartiere dove abitava da giovane a Napoli.

C’è poi chi, avendovi partecipato, ha scelto di raccontare la genesi della rivista: è il caso di Marco Benedetto, Lucio Caracciolo, Marco d’Eramo e Luigi Zanda. Zanda, in particolare, per la propria testimonianza prende avvio dalla presentazione del primissimo numero della rivista e racconta la preoccupazione di Eugenio Scalfari, il quale profetizzò che essendo MicroMega un bel mattone sarebbe andato a fondo presto. Fabrizio Tonello, invece, ci restituisce un breve affresco non del “parto” della rivista ma del suo concepimento, avvenuto una sera a cena a casa di Marco d’Eramo.

Altri, per ovvie ragioni biografiche, hanno scelto di concentrare il proprio racconto su alcuni nodi che hanno fatto la storia di MicroMega, come l’impegno in favore di legalità e giustizia (Gian Carlo Caselli, Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Roberto Scarpinato) e la stagione dei girotondi (Maria Rosano).

Non mancano ovviamente gli amici di una vita e firme storiche della rivista: Simona Argentieri, Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Lorenza Carlassare, Erri De Luca, Tomaso Montanari, Piergiorgio Odifreddi, Gloria Origgi, Moni Ovadia, Francesco ‘Pancho’ Pardi, Pierfranco Pellizzetti, Telmo Pievani, Gustavo Zagrebelsky.

Nonché un ricco parterre di giornalisti: Lucia Annunziata, Pino Corrias, Ferruccio de Bortoli, Peter Gomez, Gad Lerner, Ezio Mauro, Andrea Scanzi, Corrado Stajano, Federico Rampini. E Marco Travaglio, compagno di tante battaglie, che ripercorre il rapporto con MicroMega fin dal primo incontro, avvenuto grazie a Curzio Maltese.

E ancora, a riprova della trasversalità della rivista in tutti i campi del sapere, della cultura e dell’arte: Roberto Andò, Fabrizio Barca, Luciana Castellina, Carlo De Benedetti, Roberta De Monticelli, Ernesto Galli della Loggia, Raniero La Valle, Valerio Magrelli, Franco Moretti, Carlin Petrini, Adriano Prosperi, Walter Veltroni.

Il secondo volume – in vendita assieme al primo dal 13 maggio – offre invece ai lettori una selezione dei più di 7.000 fra saggi, dialoghi, inediti e inchieste apparsi sulla rivista nei suoi 35 anni di vita, riproposti ai lettori esattamente per come uscirono originariamente.

Si va dal dialogo sulle istituzioni tra Norberto Bobbio e Pietro Ingrao, apparso sul primissimo numero della rivista, nel 1986, a quello sull’idea di rivoluzione tra Cornelius Castoriadis e Marcel Gauchet, pubblicato per la prima volta nel 1990; dalla tavola rotonda sulla giustizia e i suoi nemici tra Francesco Saverio Borrelli, Gian Carlo Caselli, Giovanni Maria Flick e Roberto Scarpinato apparsa su MicroMega nel 1995, al dialogo tra Azar Nafisi e Jhumpa Lahiri sulla scrittura, l’America e la condizione di migrante pubblicato nel 2004; fino al confronto tra Paolo Flores d’Arcais e Anna Politkovskaja, avvenuto un anno prima della morte della giornalista.

Alla scrittura e all’impegno è dedicata una specifica sezione del numero che raccoglie testi di Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Mario Luzi, Jorge Semprún e Antonio Tabucchi.

Il numero è infine arricchito da alcune perle d’archivio a firma di Federico Caffè, Umberto Eco, Alfonso Berardinelli, Giovanni Falcone e Adam Michnik.

Il mattone non è andato a fondo come qualcuno aveva profetizzato. Ha navigato per 35 anni e ha intenzione di continuare a farlo.

IL SOMMARIO DEL PRIMO VOLUME

LA LINEA GENERALE

Paolo Flores d’Arcais – Prima e seconda vita di MicroMega

ICEBERG – la mia MicroMega

Roberto Andò – Limpidamente partigiana

Lucia Annunziata – Quello spirito da bastian contrario

Simona Argentieri – La discussione e l’azione

Fabrizio Barca – Meno male che MicroMega c’è

Marco Benedetto – Coerenza e genio del marketing

Beatrice Borromeo – La punta avanzata contro il berlusconismo

Massimo Cacciari – La sinistra e il disincanto

Luciano Canfora – Augurio a una rivista gobettiana

Lucio Caracciolo – Fedele solo a se stessa

Lorenza Carlassare – Con il faro della Costituzione

Gian Carlo Caselli – Contro l’Italia dei furbi

Luciana Castellina – Quel giorno a Porto Alegre

Gherardo Colombo – La stagione di mani pulite

Pino Corrias – Contro tutti i bavagli

Piercamillo Davigo – Legalità, legalità, legalità

Carlo De Benedetti – Un esempio di coerenza

Ferruccio de Bortoli – Una voce intransigente

Maurizio de Giovanni – Don Gennaro e la coscienza pulita

Erri De Luca – Nella tradizione dei grandi almanacchi culturali europei

Roberta De Monticelli – L’eccedenza della filosofia

Marco d’Eramo – Un microcosmo della sinistra

Ernesto Galli della Loggia – Auguri sinceri da un vostro nemico pubblico

Peter Gomez – Mai prescindere dai fatti

Nicola Lagioia – Un laboratorio per la sinistra del futuro

Raniero La Valle – La sfida alla modernità che MicroMega deve cogliere

Gad Lerner – Una rivista antidogmatica e militante

Daniele Luttazzi – Sulle orme di voltaire

Valerio Magrelli – Baluardo del laicismo

Ezio Mauro – Una testarda idea di sinistra

Tomaso Montanari – Il luogo dell’altra politica

Franco Moretti – La cultura che serve alla lotta

Piergiorgio Odifreddi – MicroMega sub specie religionis

Gloria Origgi – Dalla biblioteca di papà ai filosofi di Parigi

Moni Ovadia – Una sintonia istintiva

Francesco ‘Pancho’ Pardi – La libreria di mia zia Marta

Pierfranco Pellizzetti – Fervore e resistenza

Carlin Petrini – MicroMega, presidio slow food

Telmo Pievani – Una lettura illuminista e militante

Nicola Piovani – Un luogo per liberi pensatori

Romano Prodi – Nelle pagine di MicroMega le radici dell’ulivo

Adriano Prosperi – Sapere aude!

Federico Rampini – Giornalismo e potere

Maria Rosano – Quella gioiosa protesta dei girotondi

Andrea Scanzi – MicroMega ti voglio bene

Roberto Scarpinato – Non c’è democrazia senza legalità

Corrado Stajano – Sentinella di libertà

Guido Tonelli – L’orgoglio della cultura illuminista

Fabrizio Tonello – La cena del concepimento

Marco Travaglio – Un presidio di giornalismo giornalismo

Walter Veltroni – Il pungolo della sinistra

Gustavo Zagrebelsky – Custodi dell’eguaglianza

Luigi Zanda – Quel mattone che non è andato a fondo

In poche parole

IL SOMMARIO DEL SECONDO VOLUME

DIALOGO 1

Norberto Bobbio / Pietro Ingrao – Dialogo sulle istituzioni

ICEBERG – la scrittura e l’impegno

Leonardo Sciascia – Arrivano i nostri

Andrea Camilleri – Storie di mafia e Dc ad uso degli smemorati

Mario Luzi – Essere è non dimenticare

Jorge Semprún – Yó, el supremo: analisi di un discorso

Antonio Tabucchi – Manifesto della parola

DIALOGO 2

Cornelius Castoriadis / Marcel Gauchet – L’idea di rivoluzione ha ancora senso?

TAVOLA ROTONDA

Francesco Saverio Borrelli / Gian Carlo Caselli / Giovanni Maria Flick / Roberto Scarpinato – La giustizia e i suoi nemici

LABIRINTO

Federico Caffè – Umanesimo del welfare

Umberto Eco – Latratus Canis

Alfonso Berardinelli – Viltà sul caso Rushdie

Giovanni Falcone – Che cosa è la mafia

Adam Michnik – L‘uomo che non sapeva odiare

DIALOGO 3

Azar Nafisi / Jhumpa Lahiri – L’individuo e l’America

DIALOGO

Paolo Flores d’Arcais / Anna Politkovskaja – I nuovi dissidenti

*****

