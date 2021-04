La Rai per il 25 Aprile. Il palinsesto per l’Anniversario della Liberazione

Oggi come 76 anni fa: l’Italia celebra il 25 Aprile e la Festa della Liberazione. E Rai – tra dirette, speciali, approfondimenti, news, cinema e fiction – la festeggia con un palinsesto speciale.

Una ricorrenza che, tra i momenti più significativi, vedrà la deposizione della Corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in diretta su RaiNews24 dalle 9.55, e la Cerimonia per la Celebrazione del 76° Anniversario della Liberazione, a cura del Tg1 in collaborazione con Rai Quirinale, in diretta dal Palazzo del Quirinale alle 12.15 su Rai1, RaiNews24 e Radio1.

La programmazione dedicata – anche con servizi nei diversi Tg, Gr e nei notiziari della Tgr e di RaiNews24 – si apre alle 8.15 su Rai2 con “Sorgente di Vita” e alle 8.30 su Rai1 con “Uno Mattina in famiglia”. Dalle 8.30 Rai Storia apre la maratona di “La lunga liberazione”: fino alle 20 Carlo Lucarelli ripercorre, dallo sbarco alleato di Anzio, le tappe cronologiche e geografiche che hanno portato il nostro Paese alla liberazione dal nazifascismo e alla riconquista della libertà. Pagine di storia su Rai3 alle 8.50 con “La Grande Storia Anniversari” che ricorda il gruppo partigiano “Italia Libera”, un pugno di uomini e donne che dal nulla riuscì a costruire un esercito.

Ancora su Rai3, Lucia Annunziata parla del 25 Aprile alle 14.30 in “Mezz’ora in più”, come pure Fabio Fazio, in prima serata, a “Che Tempo Che Fa”.

Sulle reti specializzate, Rai5 alle 15.50 ripropone “Radio Clandestina” di Ascanio Celestini che ricostruisce l’eccidio delle Fosse Ardeatine; Rai Gulp alle 17.15 ospita un confronto tra la staffetta partigiana Teresa Vergalli e alcuni giovanissimi in “#Explorers Community”; su Rai Premium, alle 19.10, va in onda “Salvo d’Acquisto” di Alberto Sironi con Giuseppe Fiorello, il film sul Vicebrigadiere dei Carabinieri, che sacrificò la vita per salvare ventidue innocenti condannati a morte dalle SS. Alle 19.30, Rai Scuola presenta “Scrivere la Resistenza” con Alberto Asor Rosa che racconta la liberazione secondo Italo Calvino, mentre Rai Movie, dalle 21.10, trasmette “Miracolo a Sant’Anna” di Spike Lee e “Cognome e nome: Lacombe Lucien” di Louis Malle.

Rai Storia, alle 21.10 inaugura la nuova serie “SeDici Storie” con due documentari dedicati alla Resistenza: “Ines e Stefano. Una storia di amore e di resistenza” e “Fuga da Lipari”.

L’omaggio si chiude alle 23.30 su Rai1 con lo Speciale Tg1 e il documentario di Rai Cultura “Milano in guerra”.

Ricca l’offerta radiofonica con lo “Speciale Gr1 25 aprile” alle 12.10 su Radio1 e, su Radio3, con le lettere dei condannati a morte e dei deportati della Resistenza che punteggiano tutto il palinsesto da “Qui Comincia” fino a “Radio3 Suite”. Tra gli altri programmi dedicati di Radio3, alle 13.00 “Le Meraviglie. In cammino per l’Italia”, alle 14.30 “Vite che non sono la tua” e alle 17.00 “La Grande radio”.

Non manca RaiPlay con un’ampia offerta dedicata in evidenza in Home Page e nelle fasce Da Non Perdere, Film, Documentari, Learning e Teche. Approfondimenti e speciali, infine, anche sul sito di Rai Scuola e sul portale di Rai Cultura.

La Festa della Liberazione Rete per Rete

Rai1

Domenica 25 aprile, dalle 8.30, spazio alla Festa della Liberazione in “Uno Mattina in famiglia”. Alle 12.15, dal Palazzo del Quirinale la Cerimonia per la Celebrazione del 76° Anniversario della Liberazione, a cura del Tg1 in collaborazione con Rai Quirinale. Alle 23.30 Speciale TG1 – Milano in guerra. Il documentario racconta la storia di Milano durante il secondo conflitto mondiale. La vita quotidiana dei milanesi: I bombardamenti, la fame, il razionamento, gli sfollati. E poi gli scioperi del marzo 1943, la caduta del fascismo, l’armistizio, l’occupazione nazista e i il periodo della Repubblica Sociale Italiana.

Rai2

Alle 8.15 “Sorgente di vita” dedicherà due servizi all’Anniversario della Liberazione

Rai3

Alle 8.50 La Grande Storia Anniversari propone “Italia Libera. Storia di una formazione partigiana” di Peter Freeman e Chiara Colombini. Un viaggio sui luoghi della Resistenza, nelle valli e nelle montagne del Cuneese, attraverso il racconto che ne fecero alcuni dei protagonisti: Nuto Revelli, Dante Livio Bianco, Duccio Galimberti, Giorgio Agosti.

Celebrano l’anniversario anche “Mezz’ora in più”, alle 14.30, con Lucia Annunziata e “Che tempo che fa”, dalle 20.00, con Fabio Fazio che già domenica 18 aprile ha ospitato Gad Lerner per illustrare il Memoriale della Resistenza Italiana promosso dalla Presidenza nazionale ANPI.

RaiNews24

La Testata seguirà gli eventi organizzati a Roma e Milano per la Festa della Liberazione e trasmetterà in diretta – dalle 9.55 – la deposizione di una Corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica.

Tgr

Servizi e approfondimenti nella rubrica “RegionEuropa”, alle 11.30, e in tutti i notiziari della Testata Regionale, in particolare nelle edizioni di Lombardia, Abruzzo, Emila Romagna, Puglia, Sicilia

Tutte le Testate Rai dedicheranno ampi spazi informativi all’Anniversario nelle rispettive edizioni dei Telegiornali

Rai Premium

Alle 19.10 il film “Salvo d’ Acquisto” di Alberto Sironi, con Giuseppe Fiorello.

All’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943 la coraggiosa scelta di Salvo D’Acquisto, un ragazzo di ventitré anni, Vicebrigadiere dei Carabinieri, che sacrifica la vita per salvare ventidue innocenti condannati a morte dalle SS.

Rai Movie

Alle 21.10 “Miracolo a Sant’Anna” di Spike Lee, con Derek Luke, Pierfrancesco Favino, John Turturro e Joseph Gordon-Levitt. A Sant’Anna di Stazzema, durante la Seconda Guerra Mondiale, quattro soldati afroamericani rimangono isolati dietro le linee nemiche dopo aver salvato un bambino. A seguire “Cognome e nome: Lacombe Lucien” Regia di Louis Malle, con Pierre Blaise, Aurore Clément, Ave Ninchi e Holger Lawenadler. Nella Francia del 1944. Lucien si unisce ai nazisti, ma si innamora di una ragazza ebrea.

Rai 5

Alle 15.50 Ascanio Celestini interpreta “Radio Clandestina”, uno dei suoi spettacoli più intensi, in cui ricostruisce i giorni che precedono e seguono, a Roma, l’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. Quel tragico evento è il cuore di un racconto che si allarga nei tempi e nei contorni geografici; una piccola storia di Roma e d’Italia fatta di incontri e di trasformazioni urbanistiche violente, di guasti irreparabili e di ferite inferte dal fascismo.

Rai Storia

Dedicata alla Liberazione l’intera giornata a partire da “Il giorno e la Storia” a mezzanotte con repliche successive e, dalle 8.30 fino alle 20.00, “La lunga liberazione”, il racconto, narrato da Carlo Lucarelli senza soluzione di continuità, delle tappe cronologiche e geografiche che hanno portato il nostro paese alla liberazione dal nazifascismo e alla riconquista della libertà. Alle 20.30 “Passato e Presente” analizza “”Gli Scout e la Resistenza”, mentre in prima serata, la nuova serie “SeDici Storie” debutta con “Ines e Stefano. Una storia di amore e di resistenza” e “Fuga da Lipari”. Il primo è la storia di due antifascisti rivissuta attraverso lettere e diari, il secondo rievoca la nascita del movimento antifascista “Giustizia e Libertà”.

Alle 22.10, il film di Paolo e Vittorio Taviani “Una questione privata”, sulle vicende di amore e di guerra del giovane partigiano Milton.

Il portale web di Rai Cultura, inoltre, propone un Web doc che ricorda l’anniversario anche con lo Speciale “25 Aprile – Liberi!”, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza.

Rai Scuola

Alle 19.30 “Scrivere la Resistenza: Italo Calvino con Alberto Asor Rosa”. Lo storico e critico della letteratura analizza “Il sentiero dei nidi di ragno” di Calvino, sulle vicende partigiane viste con gli occhi di un ragazzino. Sul sito di Rai Scuola, inoltre, docenti e studenti, potranno approfondire le fasi storiche che portarono alla Liberazione della Penisola, attraverso il Percorso didattico “Paesaggi della Memoria”, realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerca per l’Innovazione della scuola italiana.

Rai Gulp

Alle 17.15 #Explorers Community ospita il confronto tra la staffetta partigiana Teresa Vergalli, e alcuni giovanissimi. Un appuntamento fatto da ragazzi, che nonostante la quarantena, dalle loro case dialogheranno sul significato ancora oggi della Festa che ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine della guerra, l’avvio di un cammino di diritti, di crescita nella pace, di libertà.

RaiPlay

Ampia offerta in Home Page, e nelle fasce Da Non Perdere e Film, Documentari, Learning e Teche.

La fascia Teche proporrà per la prima volta lo sceneggiato del 1974 in 3 puntate “Quaranta giorni di libertà”. Nella sezione Film verranno pubblicati “Una questione privata” dei fratelli Taviani (2017), tratto dal romanzo di Fenoglio, e “I sette fratelli Cervi” (1968). La sezione Fiction prevede “Il generale Della Rovere”, “Salvo D’Acquisto” e “Don Pietro Pappagallo – La buona battaglia”, mentre nella sezione Documentari ci sarà “The forgotten front – La Resistenza a Bologna” (2020).

RaiPlay Learning pubblicherà una collezione strutturata in 3 diverse playlist, per raccontare la storia di donne e uomini coraggiosi che hanno combattuto il regime Nazifascista.

Nella sezione Teatro, infine, non mancheranno i contributi di Luca Zingaretti e Gigi Proietti, interpreti della poesia romanesca “Mio padre è morto a 18 anni” partigiano di Roberto Lerici.

Radio1

Domenica 25 aprile 2021 saranno presenti servizi all’interno dei Giornali radio e, dalle 12.10, andrà in onda lo Speciale Gr1 25 Aprile, con Giovanni Acquarulo, che seguirà la cerimonia al Quirinale e le manifestazioni in tutta Italia con le testimonianze dei protagonisti, i commenti di esperti, di storici, giornalisti e rappresentanti della società civile e della politica.

Radio3

Radio3 attinge a quella miniera di umanità ed eroismo che sono le ultime lettere dei condannati a morte e dei deportati della Resistenza lette da sette ragazze e cinque ragazzi tra i diciotto e i venti anni: una lettura che punteggerà tutto il palinsesto di Radio3, a partire dalle 6 del mattino, con la trasmissione Qui Comincia, fino alle 20.30 con Radio3 Suite.

Radio3 Suite, propone due ulteriori appuntamenti, a partire dal libro di Lello Saracino, “Il tenore partigiano Nicola Stame: il canto, la resistenza, la morte alle Fosse Ardeatine”, mentre alle 22.30 si potrà ascoltare “1944: FAIER, il 25 aprile di Andrea Zanzotto”, un reading dell’attore Sandro Buzzatti.

Alle 13 per “Le Meraviglie. In cammino per l’Italia”, andrà in onda uno speciale dal titolo “La Borgata Paraloup” in Valle Stura raccontata dallo storico Carlo Greppi. Paraloup è un luogo simbolo della Resistenza che, tra il settembre 1943 e la primavera del 1944, ospitò il primo quartier generale delle bande partigiane di Giustizia e Libertà del cuneese

“Vite che non sono la tua”, in onda anche l’1 e il 2 maggio propone un ciclo dedicato a Elsa Pelizzari, Agape Nulli Quilleri, Vittorio Foa, Raimondo Luraghi, alcuni dei protagonisti che hanno lottato per le nostre libertà costituzionali, mentre “La Grande radio”, attraverso i materiali provenienti dall’archivio storico della radio ricostruirà l’ultima fase della guerra di Liberazione.