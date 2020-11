‘Ndrangheta bond: i soldi mafiosi dal sistema sanitario al mercato finanziario

Soldi da investire. Soldi che finiscono sui territori, in settori economici legali e illegali. Soldi che vengono investiti nei mercati finanziari internazionali. Sono quelli delle mafie, soprattutto, della più diffusa e potente: la ‘ndrangheta, che ha immesso sul mercato, eludendo i controlli antiriclaggio, obbligazioni costituite da fatture non pagate alle autorità sanitarie pubbliche italiane da parte di aziende che forniscono loro servizi medici.

Lo ha raccontato Miles Johnson in un articolo-inchiesta pubblicato dal Financial Times il 9 luglio scorso: un articolo che ricostruisce il processo con cui aziende private associate alle ‘ndrine calabresi fornivano servizi sanitari presso diverse aziende sanitarie locali del Mezzogiorno – in Calabria, Puglia e Campania – riuscendo a guadagnare dal sistema finanziario internazionale attraverso meccanismi di ingegneria finanziaria.

