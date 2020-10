48 anni fa Giovanni Spampinato fu ucciso a Ragusa mentre cercava la verità

Sei colpi a bruciapelo esplosi con due pistole dal passeggero che gli sedeva accanto. Così fu ucciso 48 anni fa, il 27 ottobre 1972, a Ragusa, il giornalista Giovanni Spampinato mentre era alla guida della sua Cinquecento. L’ assassino era il figlio del Presidente del Tribunale di Ragusa. Si costituì, fu processato e condannato. Non ha mai detto verità convincenti sul movente per cui uccise il giornalista.

La storia di Giovanni Spampinato è ricostruita, insieme a quella di altri 29 giornalisti italiani uccisi, nell’archivio online ad accesso libero “Cercavano la verità” (giornalistiuccisi.it) creato da Ossigeno per l’Informazione per rendere facilmente accessibili le informazioni su ognuno di loro, sulla loro vita, sulle loro pubblicazioni, sul tormentato percorso della giustizia per individuare e punire i responsabili della loro morte.