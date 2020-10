Ferrara, Festa della Legalità e della Responsabilità

È arrivata all’undicesima edizione la Festa della Legalità e della Responsabilità organizzata dal È arrivata all’undicesima edizione la Festa della Legalità e della Responsabilità organizzata dal Comune di Ferrara in collaborazione con il Centro di Mediazione e realizzata grazie ai contributi della Regione Emilia Romagna.

Quest’anno, con una tre giorni dedicata ai dibattiti, alla formazione e agli eventi di aggregazione, la Festa si rinnova per aprirsi a un pubblico più ampio, con proposte dedicate a target differenti: dagli anziani alle persone disabili, dai professionisti alle aziende, dai giovani alle famiglie, fino a tutti i cittadini che hanno voglia di partecipare.

La Festa sarà concentrata negli spazi di Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara), già punto di riferimento per le iniziative culturali della città, e l‘edizione prevede una serie di incontri, dibattiti e momenti di intrattenimento dedicati al tema Legalità, scelti per mettere in luce tutti gli aspetti e le declinazioni di questo concetto, fondamentale, che permea la vita di tutti e con cui, ognuno di noi, ha quotidianamente a che fare.

La Festa è realizzata in collaborazione con il Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Ufficio Stampa del Comune di Ferrara, Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le mafie, Presidio di Libera del Centopievese, Camera di Commercio di Ferrara, Comitato Ferrarese Area Disabili, Biblioteca popolare Giardino, Comune di Voghiera, Pro loco di Voghiera, Factory Grisù, Hangar Birrerie.

Programma

Giovedì 15 ottobre 2020

Ore 11.30, presentazione del programma delle iniziative e l’assegnazione del premio Cittadino Responsabile, riconoscimento assegnato nell’ambito della Festa della Legalità e dalla Responsabilità, nato da una proposta di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e da sempre impegnato nella lotta alle mafie e all’illegalità tramite progetti di informazione, sensibilizzazione e impegno civile che da oltre vent‘anni stimolano tantissimi cittadini a coltivare autenticamente il proprio senso civico, secondo la convinzione che le cose possano cambiare partendo dai comportamenti di ciascuno all’interno della normalità di ogni giorno. Il premio sarà consegnato dal Questore di Ferrara Cesare Capocasa.

Ore 15, momento di informazione e confronto sul tema delle truffe rivolto a tutta la cittadinanza, con la proiezione di sketch in dialetto ferrarese per mettere in guardia contro i raggiri di cui possono essere vittime gli anziani a cura della compagnia teatrale Ragazìt da na volta. Interverranno il Commissario Enrico Toselli (dirigente del UPGSP- Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) e il sostituto Commissario Alessandro Paltrinieri (responsabile della Sezione Polizia Postale di Ferrara), che illustreranno il fenomeno delle truffe con un approfondimento sui raggiri online.

Ore 17, presentazione alla cittadinanza della figura del Garante per la Disabilità di Ferrara promossa dal Comitato Ferrarese Area Disabili. Interverranno Angela Travagli, assessore comunale, Carlos Dana, portavoce del Comitato Ferrarese Area Disabili, Davide Conti, avvocato. Tra i compiti principali di tale istituzione vi è il rispetto dei diritti di tutte le persone con disabilità sul territorio ferrarese, nonché la prevenzione attraverso eventi formativi e divulgativi volti a veicolare la cultura sia della disabilità che della legalità.

Ore 19, appuntamento con la rassegna gastronomica “Consumo Responsabile” a cura del Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Pro loco di Voghiera. Aperitivo conviviale accompagnato dai prodotti di Libera Terra provenienti da strutture produttive e terreni sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania. Introdurrà Donato La Muscatella (referente per il Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie). Interverrà Margherita Asta (referente per la Memoria Coordinamento per l’Emilia-Romagna di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie). L’incontro si terrà presso Hangar Birrerie.

Ore 21, proiezione della pellicola “Il traditore” un film che narra la storia di Tommaso Buscetta, capo di Cosa Nostra nella Sicilia degli anni ’80, divenuto poi testimone e collaboratore chiave per la giustizia italiana. Regia di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino e Maria Fernanda Cândido, film vincitore ai David di Donatello del 2019 come miglior film.

Venerdì 16 ottobre 2020

Ore 10, incontro pubblico “Spazi per ricominciare” a cura di Camera di Commercio di Ferrara e con la partecipazione di Unioncamere. Incontro di approfondimento sull’operato dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che da anni concorre a sostenere la ripresa economica e sociale attraverso il ricollocamento di immobili sottratti al circuito mafioso. Introduce Andrea Migliari (responsabile Servizio Qualità, Comunicazione e Progetti speciali Camera di Commercio di Ferrara), presenta Giuseppe Del Medico (responsabile Ufficio Legalità nell’Economia Unioncamere).

Nel frattempo, alle ore 10, ma sul territorio di Voghiera, presso la Sala delle Bifore della Delizia del Belriguardo, il Comune di Voghiera ospita l’incontro del Coordinamento Provinciale Avviso Pubblico. Intervengono Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale Avviso Pubblico, Maria Elena Melilli, Coordinatore regionale Avviso Pubblico, Isabella Masina, del collegio dei probiviri Avviso Pubblico ed i rappresentanti degli enti locali della provincia di Ferrara iscritti ad Avviso Pubblico.

Ore 17, presentazione pubblica a cura del Comune di Ferrara del percorso di progettazione partecipata “Il parco più bello di Ferrara”, riguardante i Giardini del Grattacielo, nell’ambito del progetto Parchi Sicuri.

Ore 19, secondo appuntamento con la rassegna gastronomica “Consumo Responsabile” a cura del Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Pro loco di Voghiera. Aperitivo conviviale accompagnato dai prodotti di Libera Terra. Introducono Christian Fossi (Cooperare con Libera Terra) e Federica Pezzoli (responsabile del Settore Informazione del Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie).

Ore 21, dibattito pubblico “Libertà di Movimento. Diritti e limiti in tempi di lockdown” con Francesco Borgonovo (vicedirettore de La Verità), modera l’incontro Luca Traini (direttore de La Nuova Ferrara).

Sabato 17 ottobre 2020

Ore 10, seminario di formazione “Illegalità e criminalità organizzata al tempo del Coronavirus“ rivolto a giornalisti e aperto a tutta la cittadinanza, che si propone di fornire un quadro informativo generale sugli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al periodo del lockdown. I relatori cercheranno di descrivere l’impatto su cittadini, famiglie e imprese, proponendo dati, analisi ed esperienze degli aspetti legati ai diversi settori coinvolti e attinenti al tema della legalità e all’emersione di fenomeni connessi alla criminalità organizzata. Intervengono: Michele Campanaro (Prefetto di Ferrara) “Illegalità e criminalità organizzata durante il lockdown: dati e analisi sugli effetti dei decreti governativi”; Pierpaolo Romani (presidente Avviso Pubblico) “Enti locali e Covid: quale prevenzione rispetto a mafie e corruzione”; Gianni Belletti (responsabile Comunità Emmaus Ferrara) “Vecchie e nuove povertà: gli effetti della pandemia”; Andrea Migliari (responsabile Servizio Qualità, Comunicazione e Progetti speciali Camera di Commercio di Ferrara) “L’economia ferrarese dopo il lockdown”.

Seguirà una tavola rotonda tra giornalisti di testate locali dal titolo “Raccontare la cronaca nera e quella giudiziaria durante il lockdown per l’emergenza sanitaria Covid-19”. Coordina l’incontro Alessandro Zangara (responsabile Ufficio Stampa del Comune di Ferrara). Intervengono Daniele Predieri (La Nuova Ferrara), Federico Malavasi (Il Resto del Carlino Ferrara), Daniele Oppo (Estense.com), Antonella Vicenzi (Telestense). Al termine dell’incontro verrà proiettato il video “La legalità ai tempi del Coronavirus”, l’inchiesta di Pino Finocchiaro in collaborazione con il giudice Nicola Gratteri. Prevista la diretta audio-video del seminario (servizio Consiglioweb dell’Ufficio Stampa del Comune di Ferrara). Il seminario verrà trasmesso anche in diretta streaming presso la sala multimediale del Centro Civico del Comune di Voghiera.

Ore 16, Biblioteca Popolare Giardino presenta “FUTURE. Il domani narrato dalle voci di oggi“, un progetto letterario nato dall’Italia “distopica, dove amiamo, viviamo, amiamo, mangiamo, dormiamo, piangiamo e ridiamo”, come scrive l’autrice somalo-italiana Igiaba Scego, curatrice dell’antologia che ha coinvolto undici giovani donne italiane di origine africana che ci raccontano il Paese in cui vivono e immaginano il loro futuro. Presenta Anna Giulia Della Puppa (antropologa) , intervengono le autrici Wii e Ndack Mbaye.

Ore 18, dibattito pubblico “Dalla parte delle vittime”, dialoga Gian Guido Nobili (responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità della Regione Emilia-Romagna per la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reati) con Elisabetta Aldrovandi (presidente Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime) e Stefano Callipo (Presidente Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio e Psicoterapeuta). Modera l’incontro Nicola Franceschini (Telestense).

Ore 19, ultimo appuntamento con la rassegna gastronomica “Consumo Responsabile” a cura del Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Pro loco di Voghiera. Aperitivo conviviale accompagnato dai prodotti di Libera Terra. Introducono Mara Biondi (referente Presidio “Barbara, Giuseppe e Salvatore Asta” del Centopievese di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) e Andrea Vignoli (volontario del Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie).

Ore 21, concerto live di chiusura della manifestazione a cura del trio musicale Le Dolce Vita, con un repertorio di canzoni sul tema della legalità.

Durante i tre giorni della manifestazione verrà allestito il gazebo della Polizia di Stato.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Per la proiezione del film “Il Traditore” e il seminario di formazione “Illegalità e criminalità organizzata al tempo del Coronavirus” è richiesta la prenotazione sul sito ufficiale di Factory Grisù (link https://www.factorygrisu.it) o telefonando al numero 0532 770504.

L’accesso alle iniziative sarà consensito fino al raggiungimento dei posti a disposizione, previsti per la regolare realizzazione dell’evento.

La rassegna è organizzata nel pieno rispetto delle norme definite nei Decreti del Governo per contenere la diffusione del Coronavirus e consentire in piena sicurezza lo svolgimento delle attività.

All’interno degli spazi di Factory Grisù sarà inoltre obbligatorio l’uso delle mascherine, sia nei locali chiusi che in quelli all’aperto, secondo le disposizioni vigenti.

Pagine Facebook dedicate:

Festa della Legalità e della Responsabilità

Centro Mediazione

Qui il programma: pieghevole_fronte_fdl20_1.pdf //pieghevole_retro_fdl20_1.pdf