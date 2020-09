Libero Cinema in Libera Terra. Day 1, Galbiate (LC): Memorie in Movimento

Riparte la XV edizione edizione di Libero Cinema in Libera Terra, tornando sui territori per le dirette di Diritti al nuovo mondo.

Day 1, lunedì 14 settembre 2020, Galbiate (LC)

MEMORIE IN MOVIMENTO

In collegamento da Galbiate (LC), con la collaborazione de Le querce di Mamre, centro diurno per anziani realizzato in bene confiscato alla ’ndrangheta e restituito alla legalità.

Il centro ospita Memo-Memorie in Movimento, un percorso multimediale, visitato da studenti di tutta Italia, per condividere una sfida tra passato e futuro.

Intervengono Maria Pia Ammirati, Direttore Teche Rai e Presidente Cinecittà-Istituto Luce, Elisabetta Antognoni, Presidente Cinemovel, David Bidussa, storico, Daniela Marcone, Libera, Renato Ferrario, Presidente Cooperativa L’Arcobaleno, Lorenzo Frigerio, Libera Informazione

Alle 21.30, proiezione di Untitled di Michael Glawogger e Monica Willi (Austria, Germania 2017, 103 min), un viaggio tra Italia, Balcani e Africa che nel dicembre del 2013 il regista Michael Glawogger sceglie di intraprendere. Serendipity è l’unico concetto e l’unica regola creativa a cui attenersi nel suo percorso.

Hashtag: #memorieinmovimento

*****

CREDITI

Libero Cinema in Libera Terra è promosso da: Cinemovel Foundation e Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Partner istituzionale: Fondazione Unipolis

Con il sostegno di: Miur e MiBACT

Main partner: BNL Gruppo BNP Paribas Solidal partner: Coop Alleanza 3.0

Creative partner: Lucrezia Gismondi; Articolture; Frames on the Moon

Media partner: Internazionale; MYmovies; Libera Informazione

Per aggiornamenti e per seguire il viaggio della carovana

www.cinemovel.tv, www.facebook.com/cinemovel/; www.twitter.com/cinemovel

contatti: info@cinemovel.tv – 338.7814778 /335.7202743 /393.4053112

#liberocinema2020 #dirittialnuovomondo #liberocinemaincontra