Libero Cinema in Libera Terra torna per sei tappe dal 14 settembre

LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA 2020,

IL RITORNO NEI TERRITORI

Memoria, agricoltura, povertà, educazione e informazione

per riflettere ancora sui diritti al nuovo mondo

Riparte la 15a edizione del Festival: dal 14 al 20 settembre lo schermo si accende in sei regioni italiane, con la collaborazione di MyMovies.it

La 15a edizione del festival Libero Cinema in Libera Terra, promosso da Cinemovel Foundation e Libera, riparte lunedì 14 settembre per raggiungere 6 territori e raccontare storie di donne e uomini quotidianamente impegnati, tra fatica e speranze di cambiamento, in una sfida di lavoro e di crescita.

Dopo il successo delle tre serate di luglio, con 5.100 spettatori nella sala di MyMovies e 25.000 persone che hanno seguito “Diritti al nuovo mondo. Libero Cinema Incontra”, il nuovo spazio di approfondimento condotto in diretta da Enrico Fontana, i riflettori del festival tornano ad accendersi. Ogni sera alle 20:45, sullo schermo di MyMovies.it, media partner del festival e già insieme a Cinemovel per l’iniziativa Schermi in Classe – #iorestoacasa, saranno tante le testimonianze e gli interventi di rappresentanti del mondo di Libera, del Terzo Settore, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni, del mondo della ricerca e della formazione.

Seguirà, alle ore 21:30, la proiezione dei film, selezionati con la collaborazione di Fabrizio Grosoli.

Così, dal 14 al 20 settembre l’albero di Cinemovel muoverà le sue radici per raggiungere e raccontare mondi vicini e lontani, in un particolare periodo dell’anno per l’agricoltura. È infatti ormai tempo di raccolta dell’uva per le tante cooperative impegnate sui beni confiscati e restituiti alla legalità a cui Libero Cinema farà visita nelle regioni di Lombardia, Toscana, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.

«La costruzione e l’affermazione di un nuovo umanesimo fondato sull’affermazione dei diritti universali passa necessariamente per una azione di lotta contro le mafie e la corruzione tanto nel Nord quanto nel Sud del Paese, e una riflessione profonda, appassionata e intensa sui temi che caratterizzano il nostro lavoro e il nostro impegno: memoria, agricoltura, povertà, educazione ed informazione» dichiara Elisabetta Antognoni, presidente di Cinemovel.

L’invito è, ancora una volta, a tutti coloro che scelgono di mettersi in ascolto per sperimentare nuovi punti di vista, grazie alle storie raccontate dalle persone e dai film di Libero Cinema in Libera Terra.

DIRITTI AL NUOVO MONDO, LIBERO CINEMA INCONTRA. IL RACCONTO DELLE SEI TAPPE

14 SETTEMBRE – MEMORIE IN MOVIMENTO

Ore 20.45, in collegamento da Galbiate (Lc) – Le Querce di Mamre

La carovana ripartirà da “Le Querce di Mamre”, centro diurno per anziani realizzato in un bene confiscato alla ’ndrangheta e restituito alla legalità nel comune di Galbiate (Lc), per parlare di memoria pubblica, dei meccanismi della sua costruzione e del ruolo e della funzione riservati alle immagini. Il centro ospita infatti “Memo-Memorie in Movimento”, un percorso multimediale, visitato da studenti di tutta Italia, per condividere una sfida tra passato e futuro.

Ospiti: David Bidussa (storico), Lorenzo Frigerio (Libera Informazione), Roberta Magliacano (Coop Arcobaleno), Daniela Marcone (vicepresidente di Libera e referente nazionale per l’Area memoria), Monica Willi (regista).

Alle 21.30, proiezione di Untitled di Michael Glawogger e Monica Willi (Austria, Germania 2017, 103 min), un viaggio tra Italia, Balcani e Africa che nel dicembre del 2013 il regista Michael Glawogger sceglie di intraprendere. Serendipity è l’unico concetto e l’unica regola creativa a cui attenersi nel suo percorso.



15 SETTEMBRE: I SEMI DELLA TERRA

Ore 20.45, in collegamento dalla Bottega di Libera Terra di Siena e dalla tenuta di Suvignano

Il secondo appuntamento nella Bottega di Libera Terra e nella Tenuta di Suvignano, simbolo dei beni confiscati alle mafie in Toscana e restituiti alla comunità. Si parlerà di agricoltura, della presenza di clan sul territorio toscano e della rappresentazione al cinema e in TV dei fenomeni mafiosi.

Ospiti: Gabriele Berni (sindaco di Suvignano), Marco Boscolo (giornalista) Lucio Cavazzoni (Good Land), Salvatore Ceccarelli (Rete dei semi rurali), Valentina Fiore (amministratrice delegata Libera Terra Mediterraneo), Elisabetta Tola (giornalista), Giovanna Vannetti e Giulio Sica (Libera Siena).

Alle 21.30, proiezione di Ancora un giorno(Another day of life) di Raúl de la Fuente e Damian Nenow (Polonia 2018, 85 min.), un piccolo gioiello d’animazione e repertorio basato sull’omonimo libro del grande reporter e scrittore polacco, Ryszard Kapuscinski (European Film Award e Premio Goya come miglior film d’animazione).



16 SETTEMBRE: I POVERI NON SONO UGUALI

Ore 20.45, in collegamento da Maiano di Sessa Aurunca (Ce) – Cooperativa Al di là dei sogni

Per parlare di povertà, immigrazione ed educazione Libero Cinema farà tappa alla Cooperativa Al di là dei sogni, una realtà che dal 2004 opera su un bene confiscato alla camorra grazie a una fattoria didattica, all’agricoltura sociale e al turismo responsabile. Un luogo che è testimonianza di come le persone appartenenti a “fasce deboli” possano trovare la dignità in nuovi percorsi di vita.

Ospiti: Lorenzo Bosi (ricercatore di Scienze Politico-Sociali), Tiziana Ciampolini (presidente Snodi), Giuseppe De Marzo (Rete dei Numeri Pari), Simmaco Perillo (Cooperativa Al di là sei sogni), Marco Rossi Doria (vice Presidente Impresa Sociale Con i Bambini).

Alle 21.30 proiezione di Fuocoammare di Gianfranco Rosi (Italia 2016, 107 min.), Orso d’Oro a Berlino 2016, film che ha raccontato al mondo intero il dramma delle migrazioni nel Mar Mediterraneo.



17 SETTEMBRE: UOMINI O CAPORALI?

Ore 20.45, in collegamento da Cerignola (Fg) – Cooperativa Pietra di scarto

Su un bene confiscato e restituito alla legalità, dedicato alla memoria di Francesco Marcone, ancora lavoro, immigrazione ed integrazione sotto le luci del Festival, con i giovani della cooperativa Pietra di scarto che cercano di dare un’opportunità di inserimento lavorativo a persone che provengono da situazioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale, seguendo il motto di Danilo Dolci per cui “ciascuno cresce solo se sognato”.

Interverranno: Pietro Fragasso (presidente Cooperativa Pietra di Scarto), Andrea Paco Mariani (regista), Marco Omizzolo (giornalista).

Alle 21:30 proiezione del film The Harvest di Andrea Paco Mariani (Italia 2017, 73 min), Una denuncia del caporalato nella zona dell’Agro Pontino, tra musical di Bollywood e inchiesta (Miglior documentario Noida International Film Festival, selezione ufficiale Delhi International Film Festival e IDFA DOC for sale).



19 SETTEMBRE: LIBERI DI SCEGLIERE

ORE 20.45, in collegamento da Polistena (Rc) – Cooperativa Valle del Marro-Libera Terra

Il festival farà tappa alla Cooperativa Valle del Marro-Libera Terra, in un bene confiscato alla ’ndrangheta dove nasce il Centro polivalente don Pino Puglisi che raccoglie le esperienze di valore del territorio, restituendo ai giovani e alle famiglie un’alternativa all’arroganza e alla violenza mafiosa. Focus sul programma “Liberi di scegliere” del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che offre nuove opportunità di vita e di crescita ai ragazzi e alle ragazze che nascono in famiglie di ‘ndrangheta.

Interverranno: don Pino De Masi (Libera Gioia Tauro), Roberto Di Bella (magistrato), Sophia Luvarà (regista), Antonio Napoli (Cooperativa Valle del Marro), Telmo Pievani (filosofo ed evoluzionista), Enza Rando (vice Presidente Libera).

Alle 21.30 proiezione di Parola d’onore di Sophia Luvarà (Italia 2020, 84 min.), un film che mette in scena un percorso in grado di contrastare la rigenerazione mafiosa.



20 SETTEMBRE: GIORNALISTI GIORNALISTI

ORE 20.45, in collegamento da Catania – Piazza Beppe Montana

Il teatro della sesta ed ultima tappa di Libero cinema sarà il grande spiazzo tra le case popolari di San Giovanni Galermo intitolato al commissario ucciso dalla mafia. Siamo nel quartiere di Trappeto Nord un territorio soffocato dal degrado, dallo spaccio di droga e dalla criminalità. Un incontro sul mondo dell’informazione e sul racconto dei territori.

Interverranno: Francesca Andreozzi (Fondazione Fava), Rosy Battaglia (giornalista), Elena Ciccarello (direttrice La Via Libera), Beppe Giulietti (presidente Fnsi), Adriana Laudani (avvocata), Dario Montana (Libera Catania).

Alle 21.30 proiezione di Fortapàsc di Marco Risi (Italia 2009, 108 min.), la storia di Giancarlo Siani, coraggioso cronista “abusivo” de Il Mattino, ucciso a Napoli nel settembre del 1985.



