Forse l’Etica: 78° corso di studi cristiani, Assisi 20/21 agosto

78° CORSO DI STUDI CRISTIANI

Assisi, 20 – 21agosto 2020

Programma

Giovedì 20 agosto

ore 11:00 Se l’etica ci provoca

Giannino Piana, Giancarlo Bosetti e Roberto Mancini

ore 17:30 Scienza frontiera del dubbio

Paolo Benanti e Roberto Battiston dialogano con Pietro Greco

Venerdì 21 agosto

ore 11:00 Quale etica nella formazione del nuovo inizio?

Eraldo Affinati e Primetta Bertolozzi dialogano con Francesca Filograna

ore 17:30 Etica e Politica

Tomaso Montanari e Andrea Bigalli dialogano con Francesco Comina

Nel rispetto delle norme vigenti per la sicurezza sanitaria, il Corso si realizzerà in videoconferenza con apposita piattaforma. I partecipanti avranno la possibilità di porre domande ai relatori e condividere le proprie riflessioni.​

Per partecipare alla videoconferenza seguire le istruzioni a questo link

La Pro Civitate Christiana si riserva di limitare i partecipanti ad un numero adeguato per la gestione remota.

Tutte le informazioni sono pubblicate su www.cittadella.org e sulle pagine social, Facebook e Twitter di Cittadella.​

Informazioni: webmaster@cittadella.org

Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.

Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”

(Papa Francesco, 27 marzo 2020)

Nella traumatica riscoperta della nostra fragilità,

segnata dalle numerose e profonde ferite inferte dalla pandemia,

si è fatto più acuto il desiderio di un’àncora cui attraccare

la nostra barca in tempesta,

che ci permetta, in una sosta creativa,

di illuminare di nuovi significati la nostra vita,

per poter riprendere il largo e riprogettare il futuro,

dopo l’oscura eclissi subìta a causa del Coronavirus.

In tale impegnativa transizione

pensiamo non sia banale porre al centro delle riflessioni

il tema sempre vivo dell’Etica,

magari in forma dubitativa,

per dare spazio a quella discreta, ma aperta dialettica

che costituisce la preziosa energia di ogni autentico dialogo.