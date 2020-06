Mercoledì 24/6: “L’economia sommersa e il sud” con Provenzano e Sales

La prossima videoconferenza del ciclo “Le mafie ai tempi del Coronavirus” si svolgerà mercoledì 24 giugno dalle ore 17,00 alle ore 18,00 in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Avviso Pubblico

All’incontro dal titolo “L’economia sommersa e il sud. Sopravvivenza, competizione e criminalità” interverranno: Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione sociale; Isaia Sales, storico e docente Università Suor Orsola Benincasa; Angelica Viola, presidente cooperativa sociale L’Orsa Maggiore.

Modera Vincenzo Spagnolo, giornalista di Avvenire.

Per chi non potrà seguirci in diretta la videoconferenza sarà registrata e resa pubblica integralmente sul canale YouTube di Avviso Pubblico.

Per maggiori informazioni scrivi a stampa@avvisopubblico.it

