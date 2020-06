Articolo 21: no al carcere per i giornalisti

In Italia il 9 giugno la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legittimità del carcere per i giornalisti, attualmente previsto nel Codice Penale per chi commette il reato di diffamazione a mezzo stampa

Partecipa alla mobilitazione e firma l’appello inviando una mail a redazione@articolo21.info

Anche Libera Informazione aderisce alla campagna di Articolo 21

(Il disegno della campagna è di Gianluca Costantini)

#JournalismIsNotACrime Carcere e querele temerarie, il combinato disposto che ingabbia l’informazione

Cancellazione del carcere per i giornalisti: battaglia di sempre della Fnsi, dall’atto costitutivo del sindacato

#JournalismIsNotACrime firma l’appello di Articolo21 per dire no al carcere ai giornalisti (guarda l’elenco delle prime adesioni)

