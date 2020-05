Pillole Libere: le ultime due puntate del ciclo

Ecco un nuovo appuntamento con Pillole Libere, il progetto di formazione promosso da Libera Piemonte con due nuovi approfondimenti.

La bellezza e la gioia per contrastare le logiche mafiose. Sul tema arte le riflessioni di Nadia Bertuglia.

L’ultimo episodio di questo ciclo di Pillole Libere vede invece l’intervento di Leonardo Ferrante che ci parla di corruzione e dei mezzi da attuare per contrastarla.

Grazie per averci seguito in questo percorso e vi ricordiamo che la formazione non finisce qui.

