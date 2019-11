Sesto San Giovanni 28 novembre, “La Repubblica delle stragi”

Per l’incontro conclusivo della rassegna “Antimafia: la nuova Resistenza“, giovedì 28 novembre presentazione a Sesto San Giovanni (MI) del libro “La Repubblica della stragi“ a cura di Salvatore Borsellino.

Saranno presenti:

– Salvatore Borsellino: Fondatore Movimento Agende Rosse

– Monica Forte: Presidente della Commissione Antimafia Regione Lombardia

– Alessandro Diano: Direttivo Associazione Impastato-Castelli

– Angelo Garavaglia: Direttivo Nazionale Agende Rosse

L’appuntamento è a Sesto San Giovanni (MI) c/o centro Culturale Valmaggi in via dei Partigiani 110 alle ore 21:00 del prossimo 28 novembre 2019.