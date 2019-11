Palermo 28 novembre, “L’Ora Edizione Straordinaria”

Giovedì 28 novembre 2019, alle 18, alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana ‘Alberto Bombace’, in corso Vittorio Emanuele, 429 a Palermo, sarà presentato il libro ‘L’Ora Edizione Straordinaria. Il romanzo di un giornale raccontato dai suoi cronisti’.

Interverranno il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci; il Dirigente generale dell’assessorato ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, Sergio Alessandro; il direttore della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Carlo Pastena e i giornalisti de L’Ora Marcello Sorgi e Franco Nicastro. Condurrà la giornalista Claudia Mirto, anche lei de L’Ora.

Accanto alla presentazione del libro ‘L’Ora edizione straordinaria’ sarà anche possibile avere un assaggio di quello che contiene l’archivio del giornale, conservato nella Biblioteca centrale della Regione, visitando la mostra allestita con centocinquanta foto, divise in 8 grandi bacheche, un materiale storico di altissima qualità grazie ai fotografi che negli anni si sono succeduti nella produzione di scatti memorabili, da Nicola Scafidi a Gigi Petyx a Letizia Battaglia.

Una mostra organizzata su iniziativa della segreteria regionale dell’Assostampa siciliana e curata da Roberto Leone e Gaetano Perricone, grazie alla collaborazione di Antonella Bentivegna e dello staff della Biblioteca della Regione guidata da Carlo Pastena.

Le sezioni sono divise per temi e non trascurano anche chi ha lavorato a L’Ora, dai direttori ai redattori che purtroppo non ci sono più, ai grandi collaboratori agli intellettuali da Sciascia a Guttuso, da Consolo a Perriera. Spazio anche agli ospiti illustri che soprattutto tra gli anni ’50 e ’60 hanno varcato la soglia del palazzetto che adesso è in via Giornale L’Ora. Attori, cantanti, musicisti, sportivi e naturalmente politici: i big che venivano a Palermo passavano per la stanza di Vittorio Nisticò, al quale è dedicata la prima bacheca dove trovano spazio e anche i direttori che lo hanno seguito, Etrio Fidora, Alfonso Madeo, Nicola Cattedra, Bruno Carbone, Anselmo Calaciura, Tito Cortese e Vincenzo Vasile. Infine le grandi sciagure accadute in Sicilia, i delitti eccellenti e il maxi processo. Un panorama non completo ma comunque significativo, fissato dall’occhio di grandi fotografi e che è rimasto nella storia con la pubblicazione sul giornale L’Ora.

«È importante mantenere viva non solo la memoria ma la lezione di giornalismo de L’Ora», sottolineano Roberto Ginex, segretario regionale dell’Assostampa e Roberto Leone della giunta esecutiva. «Una lezione di qualità, non solo negli articoli ma anche nelle immagini. Molte di queste foto fanno parte della storia del giornalismo ed è anche nostro compito ricordare», aggiungono.

Roberto Leone ha anche curato la mostra, con Gaetano Perricone: «Un tuffo nel passato, che serve a capire molte cose del presente. Il rito della scelta delle immagini contenute nelle buste originali dell’archivio de L’Ora ha un fascino che il digitale ancora non può sconfiggere», osserva.