Libera è costituita in numerosi processi contro le mafie

Nelle aule dei tribunali, uno straordinario esercizio di democrazia partecipata. Tutte le date delle prossime udienze.

Sono tanti i processi contro i grandi boss dove Libera si è costituita parte civile: il processo penale cd. “La Trattativa Stato- Mafia” a Palermo, “Minotauro” a Torino, “Caffè Macchiato” a Napoli, “Meta” a Reggio Calabria, il processo contro il senatore D’Ali a Palermo, il processo per l’omicidio di Mauro Rostagno a Trapani, il processo penale contro imputati facenti capo alla famiglia Messina Denaro a Trapani, Marsala e Palermo, il processo penale cd. “Black Monkey” a Bologna e il processo Aemilia a Reggio Emilia, solo per citarne alcuni.

Costituirsi parte civile è un’azione di civiltà fondamentale per riprendere la dignità violata da tanti, troppi anni, di inerzia, opportunismi, collusioni e connivenze consumati sulla pelle dei cittadini.

È importante guardare in faccia e capire le grandi responsabilità di coloro che vengono processati e l’enorme danno che hanno fatto alla società, alla comunità al Paese.

E la bellezza di questa esperienza è rappresentata dalla presenza di tanti giovani, studenti, ma anche adulti nelle aule dei tribunali: sempre sobri, rispettosi, in silenzio, che non intralciano mai il lavoro dei magistrati e degli avvocati. Giovani e adulti che con la loro presenza testimoniano vicinanza concreta ai familiari delle vittime innocenti delle mafie. Li accompagnano durante il processo. Non li lasciano soli.

Le date delle prossime udienze

Basilicata

Processo c. Franchini – Tribunale di Potenza

10 aprile 2019

Emilia Romagna

Processo cd. “Aemilia – omicidi 1992” – Corte di Assise di Reggio Emilia

25 ottobre

15, 22, 29 novembre

6, 13, 20 dicembre

10 gennaio 2020

Processo Aemilia – Tribunale di Reggio Emilia

Processo cd. “Aemilia II” – Tribunale di Reggio Emilia

30 ottobre

27 novembre

31 gennaio e 4 febbraio 2020

Processo “Aemilia” abbreviato – Corte di Cassazione

Processo Aemilia 2 abbreviato – Corte di Appello di Bologna

Processo “Black Monkey” [appello] – Corte di Appello di Bologna

28 e 29 ottobre

Piemonte

Processo Minotauro – Stralcio Napoli Saverio- Corte di Appello di Torino

22 novembre

Lazio

Processo contro il clan Casamonica – Corte di Appello d Roma

29 ottobre

Processo cd. “Operazione Tramonto” – Cassazione Roma

Processo cd. “Tabaccaio di Ostia” – Corte d’Appello di Roma

Processo penale contro Spada e Alvez – Corte di Appello di Roma

15 gennaio 2020

Processo Spada Eclisse – Corte di Assise di Roma

Processo Mafia Capitale – Corte di Cassazione

16,17,18 e 22 ottobre

Processo Alba Nuova – Corte di Appello di Roma

Processo cd. Mafia Capitale – Corte di Appello di Roma

Lombardia

Processo d’appello Pesci – Corte d’Appello di Brescia

Campania

Processo cd. “Caffè Macchiato” – Napoli

Processo cd. “Aquila Reale” – Napoli

Calabria

Processo “Kyterion” – Crotone

Processo “Kyterion” – Corte di appello di Catanzaro – ordinario Catanzaro

Processo Kyterion – Corte di appello di Catanzaro – ordinario Crotone

18 ottobre

Processo “Gotha” – Reggio Calabria

9 e 10 ottobre

Processo “Kiterion” – Catanzaro abbreviato

Processo cd. Jonny – Tribunale di Catanzaro – rito abbreviato

Processo Jonny – Tribunale di Crotone

28 ottobre 4, 9, 11 novembre; 2,9,16 dicembre; 13, 20, 27 gennaio 2020; 3, 17, 24 febbraio 2020

Sicilia

Processo “Trattativa Stato Mafia” – Corte di Appello di Palermo

24 ottobre

4, 11, 18, 25 novembre

2, 9, 16 dicembre

Processo Eden II (rito abbreviato) – Tribunale di Palermo

Processo Eden II (rito abbreviato) – Tribunale di Palermo



Processo Eden I – Corte di Cassazione

Processo c. “Giambruno e altri” – Palermo

29 ottobre

Processo per Mauro Rostagno – Corte di Cassazione

20 marzo 2020

Processo contro Ciancio Sanfilippo – Tribunale di Catania

31 ottobre

Processo contro Antonio D’alì, Corte d’appello di Palermo

27 novembre

Toscana

Processo “Strage del Rapido 904” – Corte d’Assise d’Appello di Firenze

Umbria

Processo “Quarto Passo” – Tribunale di Perugia

4, 25 novembre 2, 16 dicembre

13, 27 gennaio 2020

3, 24 febbraio 2020

2, 30 marzo 2020

6, 20 aprile 2020

11, 25 maggio 2020

15, 22 giugno 2020

Puglia

Processo strage San Marco in Lamis – Corte Assise Foggia

22 ottobre