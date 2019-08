“Mafia e Donne”, Summer School on Organized Crime Università Milano

Che cosa sta succedendo nel rapporto tra donne e mafia? Tra le donne e l’universo maschilista per antonomasia? Vicende di cronaca, ricerche scientifiche, testimonianze, dicono che se è vero che si aprono carriere femminili anche dentro alcune organizzazioni mafiose, è altrettanto vero che il muro dell’omertà e della sudditanza femminile va sgretolandosi. Che il rifiuto, l’abbandono, la defezione delle donne sono diventati una realtà concreta, nonostante la ferocia di reazioni che avrebbero dovuto “educare” per sempre gli spiriti ribelli. Non solo, nella società italiana va sempre più estendendosi, e diventando maggioritaria, la partecipazione delle donne ai movimenti antimafia, dalla scuola al teatro, dalla ricerca all’associazionismo.

La nona edizione della Summer School on Organized Crime (9-13 settembre 2019) del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, un appuntamento ormai fisso per la comunità scientifica e civile, vuole dunque offrire una preziosa occasione di aggiornamento e confronto su un tema che investe le disuguaglianze di genere, i costumi civili, i processi educativi, il diritto di famiglia, l’antropologia culturale.

Per cinque giorni sociologi, magistrati, ex detenute, giornalisti, attori, registi, uomini di chiesa, esponenti politici, mescoleranno scienza sociale e arte, informazione e giustizia, fede e testimonianze di vita, per mettere a fuoco un fenomeno in grado di “disorientare” la mafia, di privarla di certezze secolari. Una possibilità da esplorare e capire fino in fondo per non perdere una grande occasione di cambiamento.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Il corso si terrà tutti i giorni dalle 9.30 alle 18, dal 9 al 13 settembre 2019, presso l’aula 5 della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano (Via Conservatorio, 7). Le lezioni saranno tenute da docenti di fama nazionale e internazionale: professori e ricercatori universitari, magistrati ed esponenti di rilievo delle istituzioni politiche e formative, artisti, giornalisti e rappresentanti dell’associazionismo civile e antimafia.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Entro il 31 agosto inviare il proprio CV e una breve lettera motivazionale al seguente indirizzo: ssoc.dilhps@unimi.it

Specificare nell’oggetto: candidatura SSOC19

POSTI DISPONIBILI

Il corso è strutturato per un numero massimo di 60 partecipanti

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

€ 500

€ 400

Per ricercatori, insegnanti, quadri della pubblica amministrazione ed esponenti delle forze dell’ordine

€ 300

Per studenti, dottorandi e quadri di associazioni antimafia

DIRETTORE

Nando dalla Chiesa

VICEDIRETTORE

Ombretta Ingrascì

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Sarah Mazzenzana

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sergio Longo

Scarica il programma: Programma Summer School IX edizione